Spuren eines Braunbären: Landrat fordert Konsequenzen

Grenzgebiet: Spuren eines Braunbären in Oberbayern gesichtet

In Oberbayern sind Spuren eines Braunbären gesichtet worden. Das Tier habe am vergangenen Wochenende in den Landkreisen Miesbach und Rosenheim im Grenzgebiet zu Österreich Trittsiegel im Schnee hinterlassen, wie das Bayerische Landesamt für Umwelt in Augsburg am Montag mitteilte.