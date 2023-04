Home

Rosenheim: Ermittlungsgruppe nach mutmaßlicher Brandstiftung gegründet

Nach einem mutmaßlich absichtlich gelegten Brand in einem Café in Oberbayern hat die Polizei eine Ermittlungsgruppe zur Aufklärung des Falls eingerichtet. Die 14 Beamten werden in der kommenden Woche Einwohner in Bad Endorf (Landkreis Rosenheim) befragen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Das Feuer war am 3. April gegen Mitternacht in einem Café eines Wohn- und Geschäftshauses ausgebrochen. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich acht Menschen in dem Gebäude, verletzt wurde jedoch niemand. Der Schaden belief sich zunächst auf mehrere Hunderttausend Euro. Das Gebäude sei nicht mehr bewohnbar, teilten die Beamten damals mit. Nach Angaben der Polizei haben Zeugen zwei Menschen beobachtet, die kurz vor Ausbruch des Feuers durch eingeschlagene Fenster in das Gebäude eindrangen und später zu Fuß flüchteten. Die Beamten fanden sowohl in dem Café als auch in einem angrenzenden Geschäft Spuren im Gebäude, die auf eine vorsätzliche Tat hindeuten. Die Verdächtigen und die Hintergründe der Tat blieben zunächst unbekannt.

