Seniorin tot, Enkelin verletzt: Tatverdächtiger gefasst

Regensburg: 19-Jähriger niedergestochen und schwer verletzt

Ein 19-Jähriger ist in einem Haus in Regensburg niedergestochen und schwer verletzt worden. Der junge Mann kam nach der Tat am Mittwoch in ein Krankenhaus und schwebte am Abend weiterhin in Lebensgefahr, wie die Polizei berichtete. Ein 25 Jahre alter Tatverdächtiger habe sich am Abend mit seinem Rechtsbeistand bei der Polizei gemeldet.