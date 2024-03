Tod im Kinderheim: Kinderpornografie-Ermittlungen

Tod in Kinderheim: Prozess belastet Heimbewohner

Nach der Vergewaltigung und dem Tod eines zehnjährigen Mädchens in einem Kinderheim in Wunsiedel beginnt die Aufarbeitung des Falls vor Gericht - für die Heimbewohner bedeutet der Prozess aber auch eine neue Belastung. «Der bevorstehende Prozessbeginn belastet die Kinder emotional, lässt sie viele Fragen stellen und verunsichert sie», hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung der Katholischen Jugendfürsorge (KJF) der Diözese Regensburg, die Träger der Einrichtung ist.