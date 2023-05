Anklage legt nach Urteil für Orthopäden Revision ein

Kinder aus Fenster gestoßen: Urteil gegen Mutter vertagt

Vor knapp zwei Jahren hat eine Frau in Weiden in der Oberpfalz zwei ihrer Kinder aus dem Fenster im ersten Stock eines Frauenhauses geworfen - dafür muss sie sich vor dem Landgericht der Stadt verantworten. In dem Sicherungsverfahren geht es um die Frage, ob die als schuldunfähig geltende Syrerin dauerhaft in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden soll. Anders als vorgesehen haben die Richter am Montag noch kein Urteil gesprochen.