Polizei: Wadl-Biss bringt 38-Jährigen auf die Münchner Wiesn-Wache

Ein Wadl-Biss hat für einen Oktoberfest-Besucher in München wohl noch ein Nachspiel. Der 38-Jährige habe in einem Festzelt randaliert und massiv Widerstand gegen die herbeigerufenen Beamten der Wiesn-Wache geleistet, teilte die Polizei am Montag in München mit. Einen 22-jährigen Polizisten habe er ins linke Bein gebissen, eine Beamtin habe sich am Fußgelenk verletzt. Beide seien ambulant behandelt worden. Der Mann kam nach dem Vorfall am Samstagnachmittag auf die Wiesn-Wache. Am frühen Abend sei er nach einer Anzeigenerstattung entlassen worden. Außerdem habe er mehrere Tausend Euro als Sicherheitsleistung hinterlegen müssen.

