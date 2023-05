Home

Mann soll zwei Gäste und vier Polizisten verletzt haben

Nach einem Streit auf einer Feier in der Oberpfalz soll ein Mann zwei Gäste schwer und vier Polizisten leicht verletzt haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, geriet der 31-Jährige in der Nacht auf Montag in Furth im Wald (Landkreis Cham) mit seiner Partnerin in Streit. Als die Gastgeberin habe schlichten wollen, sei der Mann handgreiflich geworden und habe sie verletzt. Als zwei weitere Gäste helfen wollten, schlug der mutmaßliche Täter einem von ihnen den Angaben zufolge eine Bierflasche auf den Kopf. Der getroffene Mann erlitt Schnittwunden an Rücken und Arm. Auch die hinzugerufenen Polizeibeamten griff der 31-Jährige demnach an.

Es seien mehrere Streifenbesatzungen nötig gewesen, um den Mann zu bändigen, teilte die Polizei mit. Später randalierte er laut den Angaben in der Haftzelle. Wegen Hinweisen auf eine psychische Ausnahmesituation wurde eine Unterbringung in einer Fachklinik angeordnet. Auf dem Weg zum Krankentransportwagen habe der Mann erneut nach den Beamten getreten und geschlagen und einem Polizisten ins Gesicht gespuckt. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Widerstands gegen die Polizisten und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

