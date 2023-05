Mann nach Brand in Flüchtlingsunterkunft leicht verletzt

Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in der Oberpfalz ist ein Mann leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, bemerkten Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft in Vohenstrauß (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) am frühen Nachmittag einen Brand in einem Zimmer. Dort befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Menschen. Der Sicherheitsdienst verständigte die Feuerwehr und warnte die Bewohner der umliegenden Räume. Ein Mitarbeiter atmete wohl Rauchgas ein und wurde im Krankenhaus behandelt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, die Unterkunft war weiterhin bewohnbar. Die Kriminalpolizei ermittelte zur Brandursache.