Polizei findet rund 240.000 Euro in Auto

Geldwäsche-Verdacht nach Fund von 700.000 Euro in Auto

Erneut haben Polizisten in Niederbayern eine große Menge Bargeld in einem Auto gefunden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, entdeckten die Beamten am Donnerstag bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn 3 bei Niederalteich (Landkreis Deggendorf) rund 700.000 Euro in einem Wagen, der in Richtung Österreich unterwegs war. Das Geld war demnach in einer Tüte in dem Auto eines 62-jährigen Mannes versteckt.