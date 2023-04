16-jährige Beifahrerin stirbt bei Autounfall

Unfall: Motorradfahrer prallt auf B208 gegen Auto und stirbt

Ein 38 Jahre alter Motorradfahrer ist in Berkenthin (Kreis Herzogtum Lauenburg) in den Gegenverkehr geraten und nach dem Zusammenstoß mit einem Auto gestorben. Der Mann sei am Sonntag auf der Bundesstraße 208 mit seiner Maschine in einer scharfen Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenspur geraten, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Zunächst sei das Motorrad seitlich gegen ein Auto geprallt und dann frontal mit dem anderen Wagen zusammengestoßen. Der 38-Jährige starb noch an Ort und Stelle. Zwei Erwachsene und zwei Kinder in dem Auto kamen laut Polizei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.