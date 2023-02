Kreis Rottweil: Pedelec-Fahrerin stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Nach dem Zusammenstoß mit einem Auto ist eine 74-jährige Pedelec-Fahrerin an den Folgen des Unfalls gestorben. Die Frau erlag nach Polizeiangaben am Freitag im Krankenhaus ihren Verletzungen. Die Seniorin und eine 21 Jahre alte Autofahrerin waren nach ersten Erkenntnissen am Donnerstagabend aus entgegengesetzter Richtung auf die Einmündung zu einer Straße in Sulz am Neckar (Landkreis Rottweil) zugefahren, hatten beide angehalten - waren dann aber wohl zeitgleich wieder losgefahren, so dass sie kollidierten.