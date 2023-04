Tote 43-Jährige auf Sportplatz: Stichverletzungen

Wettervorschau: Wolken und Regen am Osterwochenende: Mehr Sonne am Montag

Die Menschen in Bayern erwartet ein eher bewölktes und regnerisches Osterwochenende - allerdings mit Aussicht auf einen sonnigen Ostermontag. Am Samstag kann es an den Alpen regnen und am Sonntag vor allem im Südosten des Freistaats, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag mitteilte. Am Sonntag werden laut Vorhersage Temperaturen zwischen 8 bis 15 Grad erreicht.