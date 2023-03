Berufung nach Prozess um tödliche Raserfahrt eingelegt

München: Beiräte fordern mehr Opferschutz nach Missbrauch in Kirche

Betroffene von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche fordern von Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) mehr Opferschutz. Es brauche eine zentrale staatliche Stelle, in der Belange des Opferschutzes gebündelt und behandelt würden, sagte der Vorsitzende des Betroffenenbeirates in der Erzdiözese München und Freising, Richard Kick, nach einem Gespräch mit der Ministerin am Montag in München.