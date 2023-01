Münchner Bundespatentgericht wegen Bombendrohung geräumt

Notfall: Weltkriegs-Bomben in Rosenheim und Augsburg entschärft

In Rosenheim und Augsburg sind zwei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg in der Nacht zum Mittwoch erfolgreich entschärft worden. «Alle Bewohnerinnen und Bewohner können ab sofort zurück in ihre Wohnungen», teilte die Polizei auf Twitter mit. Wegen des Fundes der Bomben hatten am Dienstag Hunderte Menschen in beiden Städten ihre Wohnungen und Häuser verlassen müssen. Die Sprengkörper waren bei Bagger- und Bauarbeiten entdeckt worden.