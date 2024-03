Babyfuß im Gitterbettchen eingeklemmt: Feuerwehr muss helfen

Ziege im Koffer, Bombe im Schrank: Kuriose Vorfälle 2023

Während der Autofahrt kippt heißes Essen in den Schoß eines Autofahrers. Ein anderer Herr findet in einem Schuhschrank eine Brandbombe. Und am Starnberger See verschwindet ein Auto unter einer weißen Decke. Das Jahr 2023 hielt einige kuriose Vorfälle bereit.