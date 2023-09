Home

Notfälle: Mann steckt eine Nacht lang mit Hand an Treppenlift fest

Eine Nacht lang ist ein Mann mit seiner Hand an einem Treppenlift in seiner Wohnung in Glattbach (Landkreis Aschaffenburg) eingeklemmt gewesen. Da der Hausnotruf an der eingeklemmten Hand war, konnte der Mann auch keine Hilfe rufen, wie die Feuerwehr am Mittwoch berichtete. Er war am Vorabend von seinem Treppenlift gerutscht und dabei mit der Hand zwischen Lift und Fahrschiene geraten. Erst am Mittwochmorgen entdeckte ein Nachbar den Mann in seiner misslichen Lage und wählte den Notruf. Der Leichtverletzte wurde von den Einsatzkräften befreit und in ein Krankenhaus gebracht, wie eine Polizeisprecherin sagte. Zu dem Alter des Mannes konnten die Beamten keine Angaben machen.

