77-Jähriger bei Verpuffung auf Campingplatz schwer verletzt

Ein Mann ist bei einer Verpuffung auf einem Campingplatz am Dennenloher See in Mittelfranken schwer verletzt worden. Die Ursache für die Verpuffung in dem Wohnwagen des Mannes sei derzeit noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Der 77-Jährige kam am Mittwoch mit schweren Brandverletzungen in ein Krankenhaus.

Ein Fahrzeug der Berufsfeuerwehr München mit der Aufschrift „Feuerwehr“ steht an der Feuerwache 1 in der Fahrzeughalle. © Niklas Treppner/dpa

Der Wohnwagen des Mannes geriet aufgrund der Verpuffung in Brand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Weitere Verletzte und Schäden an anderen Wohnwagen oder Gebäuden habe es nicht gegeben, sagte der Sprecher weiter. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zu dem Vorfall auf dem Campingplatz bei Dennenlohe, einem Ortsteil der Gemeinde Unterschwaningen im Landkreis Ansbach, aufgenommen.

