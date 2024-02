Sechs Verletzte nach Brand: Frau in Lebensgefahr

Drei lebensgefährliche Angriffe in Bremen

Gleich dreimal innerhalb weniger Stunden sind in Bremen Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Ein 36 Jahre alter Obdachloser geriet vor der Notaufnahme eines Krankenhauses mit einem anderen Mann in einen Streit, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Unbekannte soll dem Mann mit einem unbekannten Gegenstand in den Hals gestochen haben und geflohen sein. Das Opfer musste am Donnerstagabend notoperiert werden und schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr.