Hautpilz bedroht Feuersalamander: Zucht als Rettungsprojekt

Tiere: Kleine Streber in der Isar: Nachzucht von seltener Fischart

2000 Exemplare eines sehr seltenen Fisches sind in Niederbayern ausgewildert worden. Die Tiere namens Streber sollen in der Isar heimisch werden, wie das Landesamt für Umwelt (LfU) in Augsburg mitteilte. Streber sind eine Art der Donaubarsche, die in Bayern ursprünglich in der Donau und in deren Zuflüssen Iller, Isar, Inn, Salzach und Lech vorkam. Inzwischen gebe es nur noch Restbestände. Die Streber stünden als «stark gefährdet» auf der Roten Liste, so das LfU.