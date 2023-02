Bayern bietet Hilfen für Erdbebenopfer an

Katastrophen: «Alle mehr zusammenhalten»: Hilfe für Erdbebenopfer

Nach den schweren Erdbeben in der Südtürkei und Nordsyrien reagiert die deutsch-türkische Community in Berlin mit spontanen Spendenaufrufen. «Ich fange sofort an zu weinen, wenn mich Bilder aus der Türkei erreichen», sagte Sozialpädagogin Züleyha Kafkas Öztürk am Montag. Gemeinsam mit dem Konservatorium für türkische Musik in Kreuzberg habe sie eine der vielen Spendenaktionen in Berlin gestartet.