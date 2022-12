Ukrainischer Handball-Coach: «Wofür sind sie gestorben?»

Diebstahl: Mann stiehlt Krankentransporter mit Patientin an Bord

Ein 31-Jähriger hat in Unterfranken einen Krankentransporter mit einer Patientin an Bord gestohlen. Der Wagen konnte am Dienstag nach kurzer Zeit in Aschaffenburg geortet werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die 86 Jahre alte Patientin war noch in dem Fahrzeug.