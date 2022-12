Kurioser Diebstahl: Wagner, das Buch und der Schweigepakt

DEL: Streit nach Eishockey-Spiel: Ingolstadt-Fan verletzt

Nach dem Eishockey-Heimspiel des ERC Ingolstadt gegen die Nürnberg Ice Tigers ist am Freitagabend ein Fan des oberbayerischen Clubs schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam es nach dem bayerischen Duell in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vor der Saturn Arena zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 27 Jahre alten Opfer und einem Unbekannten. Daraufhin soll der mutmaßliche Täter den Fan des ERC «mit einer Stichwaffe angegriffen und verletzt» haben. Er musste demnach noch in der Nacht notoperiert werden und befindet sich mittlerweile in «stabilem Zustand in intensivmedizinischer Behandlung». Der mutmaßliche Täter konnte nach Polizeiangaben unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.