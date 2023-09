U-Bahn im Oktoberfest-Modus: Rolltreppen mit mehr Tempo

Hamburgs neues U-Bahn Konzept: Tests zum 100-Sekunden-Takt

Alle 100 Sekunden soll eine U-Bahn in Zukunft Hamburgerinnen und Hamburger von A nach B bringen. Es soll dabei zwar weiterhin ein Fahrer mit an Bord sein, allerdings laufe der gesamte Fahrtverlauf künftig automatisiert ab. «Die Zugfahrerinnen und Zugfahrer sind im teilautomatisierten Betrieb auch künftig unverzichtbar. Denn es geht hier nicht um eine Kostenfrage, sondern um eine Verbesserung des Angebots», sagte der Technik-Vorstand der Hochbahn, Jens-Günter Lang, am Freitag. Das von der Hochbahn gestartete Projekt U-Bahn 100 habe mit ersten Testfahrten in dieser Woche einen Meilenstein erreicht.