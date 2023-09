Tuchel über Kimmich: «Voller Adrenalin» Abmachung vergessen

Tierschützer für landesweite Kastrationspflicht für Katzen

Der bayerische Tierschutzbund fordert eine landesweite Katzenschutzverordnung, um das Elend der Straßenkatzen in Bayern einzudämmen. Etwa 300.000 streunende Katzen leben nach Schätzungen im Freistaat. Eine genaue Zahl sei nicht bekannt, erläuterte die Präsidentin des bayerischen Tierschutzbundes, Ilona Wojahn. «Sie leben im Verborgenen, oft in Industriebrachen, in verlassenen Gebäuden, auf Friedhöfen, in Schrebergärten und so weiter.»