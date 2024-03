Fördermodell für Kitas in Vollversammlung nachgebessert

Land öffnet Kitas für Quereinsteiger

In den schleswig-holsteinischen Kitas können künftig auch Quereinsteiger als sozialpädagogische Assistenten arbeiten. Damit sollen die Personalsituation und die Qualität in der Kindertagesbetreuung verbessert werden, teilte Sozialministerin Aminata Touré am Montag mit. Sozialpädagogische Assistenten erhalten außerdem bessere Aufstiegschancen und können künftig auch Gruppenleitungen übernehmen. Die Berufsabschlüsse ausländischer Fachkräfte würden leichter anerkannt und sie erhielten einen schnelleren Zugang zur Kindertagesbetreuung. «Wir wollen die besten Kitas für Kinder in Schleswig-Holstein», sagte Touré.