Zahl der Kirchenaustritte schnellt weiter in die Höhe

Kirche: Katholische Kirche verzeichnet Rekordzahl an Austritten

Die katholische Kirche in Niedersachsen haben im vergangenen Jahr so viele Menschen verlassen wie noch nie. Insgesamt kehrten 18.033 Menschen den drei katholischen Bistümern im Land den Rücken, teilte die Deutsche Bischofskonferenz am Montag mit. Das Bistum Osnabrück verließen 6146 Christinnen und Christen, im Bistum Hildesheim waren es 10.152. Das Bistum Münster, dessen Gebiet zum Teil auch in Niedersachsen liegt, verzeichnete insgesamt 22.614 Austritte. Die Gesamtzahl der Katholikinnen und Katholiken sank in Niedersachsen auf 1,277 Millionen. Ende 2020 hatte die katholische Kirche noch 1,302 Millionen Mitglieder.