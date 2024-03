Söder: Menschen arbeiten weniger als früher

Söder verlangt «Agenda 2030» für Wirtschaft

Die CSU hat zur Verbesserung der wirtschaftlichen und konjunkturellen Situation in Deutschland eine «Agenda 2030» verlangt. Die aktuelle Situation bezeichnete CSU-Parteichef Markus Söder am Montag in München als «trostlos» und «peinlich». «Die Wirtschaft in Deutschland ist auf Talfahrt», sagte Söder. Das Wachstumschancengesetz der Bundesregierung sei «nichts anderes als eine Mickey-Mouse-Lösung», sagte der bayerische Ministerpräsident nach einer Sitzung des CSU-Vorstandes.