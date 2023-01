Brand in Einfamilienhaus: Vater und Sohn verletzt

Günzburg: Drei Verletzte bei Feuer in Flüchtlingsheim

Bei einem Feuer in einem Flüchtlingsheim in Schwaben sind drei Bewohner leicht verletzt worden. Der Brand war am Sonntagabend im Keller der Unterkunft in Krumbach (Landkreis Günzburg) entdeckt worden. Die Feuerwehr habe die Flammen schnell löschen können, berichtete die Polizei am Montag. Die Ursache des Feuers war anfangs noch unklar. In dem Haus wohnten Arbeiter und Asylbewerber.