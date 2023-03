Handwerkspräsident warnt vor weiteren Belastungen

Konzernchef: Schwere Zeiten für Adidas: Branche sitzt auf Lagerbeständen

Björn Gulden ist derzeit einer der gefragtesten Manager in Deutschland. Mit Puma hat er gerade das erfolgreichste Jahr der Firmengeschichte hingelegt. Als neuer Chef des deutlich größeren Konkurrenten Adidas erfüllt sich der ehemalige Fußball-Profi einen Lebenstraum, der zunächst ein bisschen wie ein Alptraum aussieht. Gulden könnte im Jahr eins seiner Verantwortung für die Drei-Streifen-Marke den ersten Adidas-Verlust nach mehr als 30 Jahren einfahren. Er übernimmt das Unternehmen in einer der schwierigsten Situationen der jüngeren Geschichte - und findet das auch nicht verwunderlich. «Man wechselt ja nicht den Trainer, wenn man Meister ist», sagt er bei der Vorstellung der Jahreszahlen am Mittwoch in Herzogenaurach.