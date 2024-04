Mehrere Mainschleusen für Wartungen gesperrt

Ein Toter bei Brand in Einrichtung für Betreutes Wohnen

Beim Brand in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen in Wedel ist ein 62-Jähriger ums Leben gekommen. Der Bewohner habe bei dem Feuer am Dienstagabend im Kreis Pinneberg schwere Brandverletzungen erlitten und sei noch vor Ort gestorben, teilte die Feuerwehr mit. Den Angaben zufolge wurde der Brand den Einsatzkräften gegen 18.41 Uhr gemeldet. Die Anrufer gaben demnach an, Hilferufe aus einer in Flammen stehenden Wohnung im Erdgeschoss zu hören.