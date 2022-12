Luftverkehr: Flughafen München: 40.000 Flüge in den Ferien: Früh kommen

Der Münchner Flughafen erwartet in den Sommerferien rund 40.000 Flüge und appelliert an alle Passagiere, sich frühzeitig einzufinden. Obwohl die Lufthansa und andere Gesellschaften ihr Flugangebot reduziert haben, werden zwischen Ferienbeginn am 29. Juli und Ferienende am 12. September bis zu 900 Starts und Landungen am Tag erwartet. Die Fluggäste sollten «einen Zeitpuffer einplanen und circa zweieinhalb Stunden vor Abflug im Terminal sein», teilte die Flughafengesellschaft FMG am Mittwoch mit.