Flughafen München mit 31,6 Millionen Passagieren 2022

Amtsgericht Kempten: Prozess gegen Aktivisten wegen Straßenblockade zieht sich

Ein Prozess gegen sieben Klima-Aktivisten vor dem Amtsgericht Kempten hat sich am Mittwoch wegen der langwierigen Ausführungen der Angeklagten in die Länge gezogen. Das Strafverfahren sollte ursprünglich am Vormittag in zwei Stunden abgeschlossen werden. Am Nachmittag sagte ein Gerichtssprecher, dass noch unklar sei, wann das Verfahren beendet werden könne.