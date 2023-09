Elena Uhlig: Heiratsantrag nach 17 Jahren Beziehung

Fae Farm: Alle Heiratskandidat:innen und wie Du heiratest

Wie in jeder gelungenen Farming-Simulation kannst Du auch in „Fae Farm“ heiraten. Es stehen gleich mehrere Bachelors und Bachelorettes zur Auswahl, denen Du Deine Liebe bekunden kannst. Dazu musst Du die Beziehung durch unterschiedliche Aktionen vertiefen. Was Du tun musst und alle wichtigen Infos zu den Heiratskandidat:innen in Fae Farm findest Du in unserem Guide zum Thema Heiraten.