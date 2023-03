GPS-Module aus Traktoren gestohlen: 100.000 Euro Schaden

Verkehrsunfälle: 84-Jähriger stirbt zwei Wochen nach Unfall in Krankenhaus

Zwei Wochen nach einem Autounfall im Allgäu ist mit dem 84-jährigen Unfallverursacher ein zweiter Beteiligter gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erlag der Mann am Samstag in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. In der Nacht zum Mittwoch war schon seine 82-jährige Beifahrerin an den Folgen des Unfalls in Ofterschwang (Landkreis Oberallgäu) gestorben.