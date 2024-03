Herz eingeritzt: Wüst rätselt über unbekannten Verehrer

Wer war das? Mit einiger Ironie sucht Hendrik Wüst nach dem Urheber eines eingeritzten Herzens in seinem Tisch im Landtag.

Ein Unbekannter hat ein Herz in die sogenannte Regierungsbank von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) im Landtag geritzt. Wüst rätselt in den sozialen Medien über den Urheber - und hat sogar Markus Söder in Verdacht.

«Da packe ich Arbeitsmappen auf meinen Tisch und entdecke dabei das hier auf der Regierungsbank im Landtag», schrieb Wüst am Freitagmorgen den Abonnenten seines WhatsApp-Channels zu dem Foto des Herzens. «Ich weiß nicht, wer es war - jemand aus dem Kabinett? Ein Koalitionspartner? Jemand aus der CDU-Fraktion? Gar jemand von der Opposition?!? Wahrscheinlich werde ich es nie erfahren», so Wüst weiter.

Bei Instagram fragte Wüst: Warst du das Mona? Oder du, Markus?» Er verlinkte dazu auf Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Der Düsseldorfer Landtag kam am Mittwoch und Donnerstag zu Plenarsitzungen zusammen. Wann das Herz in den Tisch geritzt wurde, blieb zunächst unklar.

Sehr lange bleiben wird es allerdings nicht: «Die Tische im Plenarsaal werden in regelmäßigen Abständen gewartet, um Kratzer oder schadhafte Stellen auszubessern», so ein Sprecher des Landtags: «In der nächsten sitzungsfreien Zeit, voraussichtlich in den Osterferien, finden die nächsten Ausbesserungen und notwendigen Reparaturen statt.»