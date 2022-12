Nach Prügelei in Ankerzentrum neun Menschen in U-Haft

Museen: Nach Gold-Diebstahl: Minister will Kulturgut besser schützen

Nach dem spektakulären Gold-Diebstahl aus einem Museum in Manching will Bayerns Kunst- und Wissenschaftsminister Markus Blume mit einem neuen Maßnahmenpaket Kulturgüter in Zukunft besser schützen. «Die jüngsten Ereignisse sind ein Weckruf: Wir haben es mit einer neuen Täter-Generation zu tun, darauf müssen wir reagieren», sagte der CSU-Politiker am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in München. «Klar ist: Wir sichern und schützen unsere Kulturgüter, aber unsere Museen dürfen auch in Zukunft keine Hochsicherheitstrakte sein.»