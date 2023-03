Staatsanwaltschaft: Mutmaßliche IS-Rückkehrerin aus Offenbach festgenommen

Eine mutmaßliche IS-Rückkehrerin aus Offenbach ist nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt festgenommen worden. Sie sei am Dienstagabend über einen Flughafen in Rheinland-Pfalz wieder nach Deutschland eingereist, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Die 31 Jahre alte Frau sei dringend verdächtig, Mitglied in einer terroristischen Vereinigung im Ausland zu sein. Außerdem wird ihr die Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht vorgeworfen. Ein Ermittlungsrichter am Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt ordnete für die Frau Untersuchungshaft an.