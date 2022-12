Lkw mit Postsendungen auf A9 ausgebrannt

München: Betrunkener fällt zwischen S-Bahn und Bahnsteigkante

Ein betrunkener Mann ist an einer S-Bahnhaltestelle in München in die Lücke zwischen Bahn und Bahnsteigkante gestürzt. Der Mann sei in Richtung der einfahrenden S-Bahn am Stachus getaumelt und habe sich daran festhalten wollen, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.