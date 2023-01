Anklage erhoben nach Fund von Frauenleiche in Coburg

Glücksspiele: Viele Lotto-Millionäre in Bayern

Bayern war 2022 mit Lotto-Millionären gesegnet. 31 Mal heimsten Glücksspieler hier siebenstellige Summen ein, ebenso wie in Baden-Württemberg, wie der Deutsche Lotto- und Totoblock am Mittwoch in Hannover mitteilte. Mehr dieser Glückstreffer gab es nur in Nordrhein-Westfalen, wo 45 Mal Gewinne in Millionenhöhe ausgeschüttet wurden. Bundesweit erzielten 187 Spielerinnen und Spieler derart hohe Summen.