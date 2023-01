Unfall mit 24 Fahrzeugen auf A3: Zwölf Verletzte

Unfall: Frau liest an Bahnsteigkante von Zug gestreift

Eine Frau ist am Bahnhof von Burg (Landkreis Jerichower Land) von einem ICE gestreift und am Fuß verletzt worden. Die 25-Jährige soll sich am Mittwochabend an die Bahnsteigkante gesetzt und ein Buch gelesen haben. Die Beine ließ sie ins Gleis baumeln, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit.