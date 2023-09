Toter Mann auf der A6 gefunden: Polizei rätselt

Mutmaßlicher Schleuser nach schwerem Unfall auf A6 gefasst

Ein mutmaßlicher Schleuser ist nach einem schweren Autounfall auf der A6 in der Oberpfalz festgenommen worden. Von den fünf Verletzten des Unfalls am Sonntagmorgen bei Leuchtenberg (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) sei inzwischen niemand mehr in Lebensgefahr, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Der 20 Jahre alte Verdächtige sollte am Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.