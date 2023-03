Prozess um Totschlagsverdacht abgesagt: Angeklagter tot

Attentat: Scholz: fassungslos wegen brutalen Gewalttat des Amokläufers

Bundeskanzler Olaf Scholz hat mit großer Betroffenheit auf die tödliche Gewalttat in Hamburg reagiert. «Wir sind fassungslos angesichts dieser Gewalt. Meine Gedanken sind in den schweren Stunden bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir trauern um diejenigen, die so brutal aus dem Leben gerissen wurden», sagte der SPD-Politiker am Freitag bei seinem Besuch der Messe München. Scholz dankte den Einsatzkräften und Seelsorgern vor Ort.