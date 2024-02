Viereinhalb Jahre Haft nach Steinwürfen auf Autos

Patienten mit Hepatitis C infiziert: BGH bestätigt Urteil

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat das Urteil gegen einen Anästhesisten im schwäbischen Hepatitisskandal bestätigt. Der mit dem Hepatitis-C-Virus infizierte 61-Jährige hat nach Überzeugung der Richter des Landgerichts Augsburg in 51 Fällen Patientinnen und Patienten bei Operationen mit dem Virus infiziert, und zwar «unter eklatanter Missachtung geltender Hygienevorschriften». Der in einem Krankenhaus angestellte Oberarzt habe die Infektionen billigend in Kauf genommen. Er wurde wegen gefährlicher Körperverletzung in 51 Fällen sowie wegen Unterschlagung zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt.