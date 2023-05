Sondereinheit deckt schweren Steuerbetrug auf

Bayerische Steuerfahnder: 1,7 Milliarden Euro Mehreinnahmen

Spezialisten der bayerischen Steuerfahndung haben dem Staat bereits Mehreinnahmen von 1,7 Milliarden Euro beschert. Diese Zwischenbilanz zog Finanzminister Albert Füracker (CSU) zum zehnjährigen Bestehen der «Sonderkommission Schwerer Steuerbetrug» (SKS) in Nürnberg am Freitag. Ein weiteres Team der Soko arbeitet in München.