Polizeikräfte mit Raketen beschossen: Verdächtige gefasst

Silvesternacht: Rund 280 Einsätze der Polizei Bremen

Die Polizei in Bremen ist in der Silvesternacht zu rund 280 Einsätzen gerufen worden. Zwischen 18.00 Uhr am Samstag und 6.00 Uhr am Neujahrsmorgen beschäftigten silvestertypische Delikte wie Schlägereien, Eigentumsdelikte, Sachbeschädigungen und der falsche Umgang mit Feuerwerkskörpern die Einsatzkräfte. Größere Zwischenfälle habe es jedoch nicht gegeben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Auch waren es weniger Einsätze als im Vorjahr. Die Bundespolizei überwachte zum Jahreswechsel den Hauptbahnhof in Bremen und erteilte rund 50 Personen Platzverweise. Etliche Besucher hatten mit Feuerwerkskörpern um sich geworfen.