Polizei findet Sprengstoff bei Kindern

Tännesberg: Oldtimer aus See in Oberpfalz geborgen: Suche nach Besitzer

In einem Stausee in der Oberpfalz ist ein Oldtimer gefunden worden. Da Sanierungen an einem Wasserkraftwerk in Tännesberg (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) anstanden, wurden Sonarbilder aufgenommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sonargeräte orten mit Schallimpulsen Gegenstände unter Wasser. Die Bilder ließen auf ein Auto mit Fließheck schließen. Polizeitaucher bargen dann den Audi 100 Coupé S vor etwa eineinhalb Monaten.