Mord an Ehemann geplant? Frau und zwei Männer festgenommen

Landgericht: Frau getötet: Urteil gegen drei Angeklagte rechtskräftig

Nach der Tötung einer Frau 2021 in Halle-Neustadt ist das Urteil des Landgerichts Halle gegen drei Angeklagte rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof habe deren Revision per Beschluss als unbegründet verworfen, teilte ein Gerichtssprecher am Dienstag in Halle mit. Das Landgericht hatte eine 28-Jährige und zwei Männer im Alter von 43 und 56 Jahren am 3. Juni 2022 jeweils zu lebenslanger Haft verurteilt.