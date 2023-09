Mann bedroht Gruppe mit Waffe wegen zu lauter Gespräche

Justizbeamtin schwer verletzt: Prozess startet

In der Jugendanstalt Schleswig soll ein Häftling eine Vollzugsbeamtin in seine Gewalt gebracht und schwer verletzt haben - jetzt kommt er wegen gefährlicher Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Nötigung vor Gericht. Wie das Landgericht Flensburg am Freitag mitteilte, beginnt die Verhandlung dort am 24. August. Der heute 20 Jahre alte Deutsche verbüßte in Schleswig eine Jugendstrafe in anderer Sache. Er befindet sich mittlerweile in einer anderen Anstalt.