Falschmeldung: Gasleck via App vorgetäuscht: Polizei ermittelt

Eine absichtliche Falschmeldung zu einem Gasleck hat in Oberbayern einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte, hat ein bislang Unbekannter per App am Sonntag mitgeteilt, dass in Garmisch-Partenkirchen eine Gasleitung geplatzt sei. Mindestens ein Mensch sei dabei verletzt worden, weitere seien in Gefahr. Das stellte sich aber als Falschmeldung heraus.