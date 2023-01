19-Jähriger einen Tag vor Ablauf von Fahrtverbot erwischt

Göppingen: Wohncontainer zweimal in Flammen: Verdacht auf Brandstiftung

Innerhalb weniger Tage haben in Göppingen zweimal Wohncontainer in Brand gestanden. Die Polizei prüft eine mögliche Brandstiftung. Ein 53 Jahre alter Bewohner erlitt beim Verlassen eines in Brand stehenden Containers am Mittwoch schwere Verletzungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Ulm am Donnerstag mitteilten. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.